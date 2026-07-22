Terracina, torna “Il Sogno del Grano”: domani al via la quinta edizione

Da domani al 26 luglio torna a Terracina la quinta edizione de “Il Sogno del Grano”, iniziativa organizzata dal Gruppo Ermada VF – sezione di Terracina. L’appuntamento si terrà ogni sera dalle 19.30 nell’atrio del Palazzo Municipale, nel cuore del Foro Emiliano, oggi piazza Municipio. L’area ospiterà un’esposizione di opere del Circolo Duinate e dell’artista Silvia Landini, una mostra fotografica dedicata all’evoluzione del progetto, uno spazio riservato alle tradizioni di altri popoli legate al grano e installazioni artigianali realizzate dall’associazione.

Il programma prevede una serie di appuntamenti culturali. Domani, alle 21.30, Stefano Meloccaro presenterà il libro Di chi parliamo quando parliamo di tennis, occasione in cui sarà presentato anche il torneo Terracina Open Sandro Mari. Venerdì 24 luglio, alle 21, è previsto l’arrivo della delegazione di Duino Aurisina con la presentazione del progetto alla presenza dell’amministrazione comunale, del presidente del Gruppo Ermada VF Massimo Romita e della presidente del Circolo Duinale Lucia Lalovich, seguita dallo spettacolo di giocoleria Peace&Juggling di Lorenzo Ritondale.

Sabato 25 luglio, alle 20, sarà ospite Nicola Santini, direttore del settimanale Vero, che presenterà il volume Un po’ d’Istruzione, un po’ distruzione dialogando con la scrittrice Carmen Gasparotto. La serata sarà accompagnata dalla fisarmonica di Bruno Caroccia. Domenica 26 luglio la manifestazione si concluderà con l’incontro tra il progetto Tracce dell’Associazione Bucolica e Il Sogno del Grano: dalle 21 sono in programma i concerti di Annalisa De Feo e Stefania Avolio, intervallati dalla proiezione del documentario Tracce. Otto percorsi tra suono e spazio, diretto da Antonio Fasolo.