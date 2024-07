Terracina, torna operativo sulla linea A1 mare il bus a due piani scoperto

Anche quest’anno a Terracina torna il servizio con l’autobus a due piani scoperto che percorre la linea A1 Mare del trasporto pubblico locale. L’autobus “panoramico” per gli utenti ha lo stesso costo degli altri mezzi del trasporto pubblico locale, mentre non comporta alcuna ulteriore spesa per le casse comunali. Un servizio in più, appena ripreso, permetterà di raggiungere il Lungomare di Ponente.

L’autobus partirà ogni 60 minuti da Piazza della Repubblica a partire dalle 21:00 fino alle ore 1:00.

Dopo la partenza dal capolinea, in Piazza della Repubblica, il bus percorrerà il normale itinerario della linea A1 Mare, e quindi Via Matteotti, Via Stella Polare, Via C. Colombo, Viale Circe, XXVII traversa, Area Mercato, Viale Europa, Via C. Colombo, Via Stella Polare, Via Matteotti per poi ritornare in Piazza della Repubblica.

“Dopo l’esperienza più che positiva dello scorso anno torna, e in anticipo, un servizio in più per tutti i cittadini e per tutti i turisti, incentivando ulteriormente la mobilità sostenibile e promuovendo al tempo stesso le bellezze della nostra città grazie a questo bus “panoramico”, ha dichiarato l’Assessore ai Trasporti Sara Norcia.

“Migliorare il trasporto pubblico per una mobilità sempre più sostenibile è un impegno che abbiamo preso e che intendiamo portare avanti. Un servizio necessario, e questo autobus scoperto rappresenta certamente un’opportunità in più”, ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti. ​