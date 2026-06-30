Terracina, tradito dalle telecamere dopo il furto al supermercato

Un 27enne di origine italiana è stato arrestato dalla Polizia a Terracina con l’accusa di furto aggravato, dopo aver preso di mira un supermercato della zona. Il colpo è stato sventato grazie alla prontezza del titolare dell’attività commerciale. L’uomo, tenendo d’occhio le telecamere di videosorveglianza interne, ha notato un soggetto che stava letteralmente staccando e portando via uno dei registratori di cassa. A quel punto è scattata immediata la chiamata al numero unico d’emergenza 112.

Gli agenti del Commissariato si sono attivati nel giro di pochi istanti. Analizzando rapidamente i filmati di sicurezza del negozio, i poliziotti sono riusciti a identificare il fuggitivo e a intercettarlo dopo una breve ricerca in zona. Al momento del controllo, il giovane aveva ancora in mano la refurtiva, il registratore di cassa rimosso poco prima, insieme agli attrezzi utilizzati per scardinarlo, finiti poi sotto sequestro. L’uomo è stato così bloccato in flagranza di reato e trasferito nelle camere di sicurezza della Questura di Latina, in attesa di comparire davanti al giudice per il processo con rito direttissimo.