Terracina travolto in casa: il Guidonia dilaga 5-1

Inizio centenario amaro per il Terracina, che sotto la guida del nuovo allenatore Imbimbo, subisce una pesante sconfitta contro il Guidonia Montecelio. La squadra ospite, in corsa per la promozione in Serie C e reduce da un successo interno con la Cynthialbalonga, domina al “Mario Colavolpe”. Per i padroni di casa, invece, si tratta della terza sconfitta consecutiva, che costa l’ultimo posto in classifica.

Il match si mette subito male per il Terracina: dopo un minuto Rossi dribbla il portiere e segna l’1-0. Al 3’ arriva il raddoppio con Calì, che ribadisce in rete dopo la respinta di Truppo. I biancocelesti provano a reagire con una punizione di Schiavino al 5’, ma Mastrangeli si oppone. Al 17’ Succi spreca una buona occasione, mentre al 29’ Calzone colpisce un palo. Poco prima dell’intervallo, Maurizi subentra all’infortunato Rossi e al 46’ Jelicanin accorcia le distanze su rigore.

Nella ripresa, il Guidonia continua a spingere. Al 63′ Maurizi firma il 3-1 con un pallonetto. Il Terracina prova a reagire, ma gli ospiti controllano e all’80’ Esempio cala il poker. Cinque minuti dopo, Piroli chiude definitivamente i giochi con il 5-1 di testa.

Una sconfitta pesante per il Terracina, fanalino di coda insieme all’Ilvamaddalena. La corsa alla salvezza si fa sempre più complicata e nel prossimo turno i biancocelesti saranno attesi da una difficile trasferta sul campo del Trastevere, distante dieci punti in classifica.