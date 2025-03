Terracina, trovato il cadavere di un 48enne sul ciglio della strada

Macabra scoperta nella notte a Terracina, nel territorio di Borgo Hermada, dove i carabinieri durante un servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto il corpo di un uomo privo di sensi sul ciglio della strada.

Si tratta di un 48enne di origine indiana, per il quale, nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, non c’è stato nulla da fare: il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto l’esame autoptico per chiarire le cause della morte, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.