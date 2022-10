Terracina, turista perde biglietto aereo: salvata dai carabinieri

Una triste vicenda si è conclusa con in lieto fine tra Gaeta e Terracina dove, una cittadina tedesca, reduce da una vacanza sulle isole ponziane ha smarrito il portafoglio con documenti, passaporto e biglietto aereo di ritorno. La signora era a bordo di un pullman che portava da Gaeta a Terracina, dove avrebbe dovuto prendere una coincidenza per raggiungere la Capitale e rimpatriare, ma una volta scesa la donna si è accorta di non avere più con se il portafoglio. Disperata, si è recata presso la Caserma dei Carabinieri di Terracina, per ricevere aiuto. Immediatamente attivate le ricerche, i militari hanno rintracciato l’autista del mezzo, recuperando il portafoglio e consentendo alla donna di poter raggiungere per tempo l’aeroporto di Roma-Fiumicino.

La donna è tornata appositamente a Terracina, per ringraziare i Carabinieri, facendo loro dono di alcuni biscotti tipici della tradizione tedesca.