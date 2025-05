Terracina, ubriaco al volante si schianta da solo: patente ritirata

Era alla guida della sua auto quando ha perso il controllo e si è schiantato lungo via consolare Frasso, nel territorio di Terracina. Protagonista dell’incidente, avvenuto lo scorso 28 aprile, un uomo di 34 anni già noto alle Forze dell’Ordine, che è stato denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina, intervenuti per i rilievi del caso, il sinistro è avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli. Il 34enne è stato poi sottoposto agli accertamenti del caso presso una struttura sanitaria, da cui è emerso un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.

Concluse le verifiche, nella giornata di ieri i carabinieri hanno denunciato l’uomo in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria e gli hanno ritirato la patente di guida.