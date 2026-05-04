Terracina, ubriaco in caserma minaccia la moglie: arrestato

Si è presentato direttamente in caserma, barcollando e in evidente stato di alterazione, con l’unico obiettivo di continuare a tormentare la moglie che lo aveva appena denunciato. Protagonista della vicenda un uomo di 62 anni, già noto alle forze dell’ordine, arrestato la sera dello scorso 30 aprile dai carabinieri della stazione di Terracina con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e minacce.

Tutto è iniziato all’interno delle mura domestiche. L’uomo, rientrato a casa sotto l’effetto dell’alcol, avrebbe aggredito fisicamente la consorte. La donna, in un momento di estremo coraggio, è riuscita a sfuggire alla furia del marito rifugiandosi a casa della figlia.

Tuttavia la fuga non è bastata a placare il 62enne: l’uomo ha raggiunto l’abitazione della figlia, continuando a lanciare minacce davanti ai familiari, finché il genero non è intervenuto riuscendo ad allontanarlo e ad accompagnare la vittima presso la locale caserma dei carabinieri.

Il momento più surreale si è consumato proprio negli uffici dell’arma. Mentre la donna stava formalizzando la denuncia, il marito si è presentato sul posto continuando a inveire contro di lei e proferendo gravi minacce di morte davanti ai militari presenti.