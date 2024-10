Terracina, un refettorio per la scuola dell’Infanzia Delibera: ecco i fondi dal PNRR

Il Comune di Terracina ha ottenuto un finanziamento PNRR per realizzare una sala refettorio nella Scuola dell’Infanzia Delibera, parte dell’Istituto Comprensivo Montessori vicino alla scuola primaria Don Adriano Bragazzi. Con 405.500 euro, verrà ristrutturato l’ex centro cottura per creare un’area dedicata al porzionamento dei pasti e al refettorio, migliorando i servizi scolastici e favorendo l’estensione del tempo pieno.

Nel frattempo, prosegue la progettazione di un nuovo asilo nido a Borgo Hermada, che accoglierà 72 bambini. Finanziato con oltre 1,7 milioni di euro, sorgerà vicino alla Scuola dell’Infanzia Anna Maria Scarpino.

L’Assessore ai Lavori Pubblici e Vicesindaco Claudio De Felice ha sottolineato l’importanza di ridare piena funzionalità alla Scuola dell’Infanzia, offrendo ai bambini spazi adeguati per i pasti, che finora venivano consumati in aula. L’Assessore ai Servizi Scolastici Sara Norcia ha aggiunto che questo progetto rappresenta un passo importante per migliorare l’offerta educativa e sostenere le famiglie del territorio. Il sindaco di Terracina Francesco Giannetti invece ha dichiarato: “Ringrazio i nostri uffici che ancora una volta hanno colto l’opportunità offerta dai fondi PNRR per poter migliorare e riqualificare spazi fondamentali, quelli dedicati alle nostre scuole e all’istruzione. Interventi utili e ancor più necessari per l’intera comunità”.