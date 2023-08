Terracina, un successo lo spettacolo di Max Giusti in Piazza Mazzini

Si è concluso nel migliore dei modi e tra le risate ed il divertimento dei circa 5.000 presenti lo spettacolo “A tutto Max di Max Giusti” andato in scena ieri sera nel cuore di Sabaudia in Piazza Mazzini e Viale della Vittoria.

Irresistibile con le sue battute, coinvolgente con la sua voce, accompagnato da una band composta da tastiera, chitarra, basso e batteria, l’artista è salito sul palco intonando ‘Sotto il segno dei pesci’, di Antonello Venditti, e sempre con il cantautore, romano come lui, ha salutato tutti cantando ‘Notte prima degli esami’. In oltre due ore di spettacolo è passato da Claudio Baglioni a Pupo, da Pino Daniele a Ligabue a Vasco Rossi, da Albano fino allo Zecchino d’oro. Un momento di grande emozione poi il suo omaggio a Pierangelo Bertoli, quando tutti hanno cantato con lui ‘A muso duro’, illuminando l’intera piazza e il viale con le luci dei telefonini, creando uno scenario surreale. Tante risate e grande musica, ma anche provocazioni ironiche e spunti di riflessione sulla vita, sui valori e sulla televisione, sulle generazioni di ieri e di oggi tanto vicine nel tempo, ma spesso tanto distanti. Giovani e meno giovani, tutti hanno riso, tutti hanno cantato, e un po’ tutti si sono ritrovati nelle parole dell’artista che non si è risparmiato, e dal palco ci ha tenuto a complimentarsi con tutto il pubblico presente.

“Dobbiamo tenere vive le nostre città, e Terracina ha un patrimonio immenso. Solo a guardarla, e vedendo tutta questa gente, mi viene proprio voglia di venire a Terracina”, ha detto Max Giusti.

“È stata davvero una grande soddisfazione vedere questa piazza piena, e tutto il calore e la grande partecipazione della gente che ha apprezzato lo spettacolo. Era proprio questo il nostro obiettivo. Non è stato semplice organizzare un evento del genere a stagione già iniziata, ma questo è un nuovo punto di partenza per la programmazione dei nostri prossimi eventi, a medio e lungo termine”, ha commentato l’Assessore ai Grandi Eventi, Turismo e Cultura Alessandra Feudi al termine dello spettacolo, gratuito, organizzato dall’Amministrazione.

“Un grande spettacolo, un grande Max Giusti, e un grande pubblico. Un evento di qualità, ed è esattamente quello che vogliamo continuare a fare, con la cultura protagonista. Non solo intrattenimento, ma cultura in ogni suo aspetto, grazie all’immenso patrimonio della nostra città. E lavoriamo perché piazza Mazzini, che si è rivelata ancora una volta un ottimo salotto che ha visto insieme cittadini e turisti, diventi teatro dei nostri prossimi eventi” le parole del Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, che ha tenuto a ringraziare tutti gli uffici comunali e l’Amministrazione tutta, la Polizia Municipale e tutte le Forze dell’Ordine che hanno garantito la riuscita e la sicurezza dell’evento.