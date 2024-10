Terracina: una 38enne fermata alla guida in stato di ebrezza con patente scaduta

Durante un controllo stradale di routine, i Carabinieri della Compagnia di Terracina hanno denunciato in stato di libertà una donna del posto, di 38 anni, per guida in stato di ebrezza e con patente scaduta.

I fatti risalgono allo scorso sabato, quando la donna è stata fermata alla guida della propria autovettura dai militari. Dopo aver notato alcuni segnali sospetti, i Carabinieri hanno deciso di procedere con un controllo approfondito, sottoponendo la conducente all’esame dell’etilometro. Il test ha confermato i sospetti dei militari, rilevando un tasso alcolemico ben oltre il limite legale.

Oltre all’infrazione per guida in stato di ebbrezza, è emerso che la patente della donna risultava scaduta da alcuni giorni. Di conseguenza, i Carabinieri hanno proceduto con il sequestro del veicolo e hanno deferito la donna in stato di libertà per i reati riscontrati.