Terracina, una nuova area sportiva attrezzata nel Parco del Montuno

Sorgerà nel Parco del Montuno a Terracina la nuova area sportiva attrezzata dedicata al fitness. Dopo la delibera di giunta è arrivata infatti la determina per l’installazione di nuove attrezzature per esercizi a corpo libero e che consentono allenamenti cardio e isotonici.

Ad annunciarlo gli Assessori Alessandra Feudi e Vincenzo Di Girolamo. Sei attrezzature in tutto che potranno essere utilizzate da utenti di diverse fasce d’età, che potranno essere quindici utilizzatori in contemporanea. Si tratta di due step di diversa altezza, una bici per braccia inclusiva, una barra push-up, le barre parallele e un circuito corpo libero-workout. Questo circuito comprende tra l’altro la panca per gli addominali, la spalliera svedese e una Monkey Bars inclusiva. L’investimento per l’area attrezzata è quasi esclusivamente a carico di Sport e Salute nell’ambito del progetto ‘Sport nei Parchi’.

“Una nuova area attrezzata a disposizione di tutti in un parco nel cuore della città. È su questa strada che intendiamo proseguire, perché il nostro obiettivo, e il nostro impegno, è quello di arrivare anche nelle aree periferiche. Vogliamo dare il giusto valore allo sport, che deve essere accessibile a tutti”, ha commentato l’Assessore allo Sport Alessandra Feudi, lanciano poi un appello ai cittadini perché abbiano cura di questo nuovo bene a disposizione della città.

“Lo sport è un valore fondamentale, e la nostra Amministrazione è al lavoro per promuoverlo e incentivarlo in ogni sua forma. Questa nuova area poi valorizza ulteriormente il Parco del Montuno”, le parole del Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.