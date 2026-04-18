Terracina, uomo trovato morto in casa: era irreperibile da 15 giorni

Una vera e propria tragedia quella consumatasi in via San Domenico a Terracina dove, un 50enne del posto, è stato ritrovato senza vita all’interno della sua abitazione.

Non si avevano sue notizie da almeno 15 giorni, tanto da spingere il fratello a dare l’allarme alle autorità che, forzata la porta della sua abitazione, hanno trovato l’uomo inerte e ormai privo di vita.

Sono ora in corso le indagini da parte dei carabinieri della stazione locale per verificare le cause del decesso. Le forze dell’ordine, come riportato da LazioTv, non escludono alcuna pista.