Terracina, vandali al Colavolpe: danni dentro e fuori la struttura

La società e il presidente David Franco del Terracina 1925, condannano con fermezza e senza alcuna esitazione il vile atto vandalico perpetrato questa notte ai danni dello Stadio . Le immagini diffuse parlano chiaro: ignoti hanno arrecato danni non solo all’esterno, ma anche all’interno della nostra casa sportiva, un luogo che appartiene all’intera comunità di Terracina.

Di seguito il comunicato:

” , che offende non soltanto la società e i suoi tesserati, ma tutti i tifosi, i cittadini e la città stessa. Davanti a simili episodi, non ci sarà alcuna tolleranza: confidiamo che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto e individuino al più presto i responsabili.

Il Terracina 1925 ̀ . Non ci fermeremo davanti a chi cerca di ostacolare il nostro cammino con simili azioni meschine. Al contrario, questo episodio rafforza la nostra determinazione: proseguiremo con ancora più energia e compattezza l’impegno per riportare il , onorando la sua storia e i suoi tifosi.”