Terracina, villetta crollata: cinque feriti per l’esplosione di una bombola di gas

È salito a cinque feriti il bilancio del crollo di una villetta dopo l’esplosione di una bombola di gas a Terracina.

In condizioni più gravi una donna elitrasportata a Roma per la perdita di un dito e ustioni al volto, lievemente feriti un bambino, altre due donne ed un uomo.

Un’abitazione di due piani è così collassata in via Ponte di Ferro a Terracina, nella zona periferica “la valle”, alle spalle dell’ospedale Fiorini. Le persone ferite sono tutte italiane e appartengono a due nuclei familiari di parenti, che vivono in due appartamenti differenti, investiti dall’onda d’urto.

Gli altri quattro feriti sono stati trasportati negli ospedali di Terracina e Latina. E’ stato un cittadino indiano, che abita davanti all’abitazione esplosa a lanciare l’allarme. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle macerie, favorendo così l’intervento dei sanitari del 118. Vigili del fuoco del distaccamento di Terracina, un’autobotte da quello di Gaeta ed una squadra proveniente dal Comando di Latina.

Sul posto le forze dell’ordine, carabinieri, polizia di stato, polizia locale, protezione civile.

Presenti anche il sindaco di Terracina Francesco Giannetti e l’assessore alla sanità Vincenzo Di Girolamo.