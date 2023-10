Terracina, vinti oltre 50mila euro al Lotto

Lazio in festa con il Lotto. Nell’estrazione di venerdì scorso, come riporta Agipronews, la vincita più alta del concorso è arrivata a Terracina, in provincia di Latina, dove un giocatore ha vinto 50.596 euro, mentre sabato nella Capitale vinti in totale 143mila euro grazie a diverse vincite. Le più alte sono due vincite gemelle da 47.500 euro centrate grazie a tre ambi e un terno con la stessa combinazione (2-5-17) sulla ruota cittadina. Un terno secco (5-17-66) è valso poi 18mila euro a un altro giocatore, mentre le altre due vincite sono state di 16.500 euro e 14.400 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 7,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 926 milioni in questo 2023.