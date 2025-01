Terracina, viola il divieto d’avvicinamento all’ex: lei lo filma e lo fa arrestare

Era già gravato da un provvedimento di divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex compagna, ma tutto ciò è servito a ben poco visto che l’uomo, un 59enne di Terracina, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri per aver violato la misura cautelare.

Ad avvertire i carabinieri dell’accaduto è stata proprio la donna, che ha riferito durante la chiamata alla sala operativa di aver visto l’ex coniuge mentre si aggirava intorno la sua abitazione. Un atto documentato anche dai filmati fatti dalla donna che con il suo cellulare, ha ripreso i movimenti dell’uomo.

I carabinieri, poco dopo, sono riusciti a rintracciare l’uomo all’interno della sua autovettura, segnalata dalla donna, a breve distanza dall’abitazione della vittima, procedendo al suo arresto. Nella circostanza e approfondendo gli accertamenti, i militari hanno riscontrato che, nel dicembre 2021, al 59enne era stata revocata la patente di guida. Per questo motivo, l’uomo è stato anche denunciato, in stato di libertà, per guida con patente revocata, con l’aggravante della reiterazione di tale violazione.