Terracina, viola il divieto di avvicinamento alla ex: arrestato 66enne per stalking

I Carabinieri della Stazione di Terracina hanno arrestato, nella giornata di ieri, un uomo di 66 anni del posto, domiciliato a San Felice Circeo e già noto alle forze di polizia, in esecuzione di una misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale Ordinario di Latina – Ufficio G.I.P. come aggravamento della precedente misura del divieto di avvicinamento alla ex compagna, che prevedeva anche l’applicazione del braccialetto elettronico, nell’ambito di un procedimento per stalking.

Alla base della decisione dell’Autorità Giudiziaria ci sono le ripetute violazioni delle prescrizioni imposte all’indagato. Le inosservanze sono state tempestivamente accertate, documentate e segnalate dai Carabinieri della Stazione di San Felice Circeo, permettendo così l’adozione della misura più restrittiva.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione, dove resterà agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.