Terracina, viola obblighi e viene arrestato: in casa droga e chat sospette

Si è aggravata la posizione di un 33enne residente a Terracina, per il quale la Corte d’Appello di Roma ha disposto gli arresti domiciliari al posto dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato nella giornata di ieri e arriva al termine di una serie di accertamenti legati a un recente episodio di spaccio.
Durante un servizio mirato al contrasto degli stupefacenti, gli agenti avevano fermato l’uomo nei pressi dell’ex mercato Arene, dopo averlo visto lanciare un involucro nel tentativo di liberarsene. All’interno è stata trovata cocaina per oltre otto grammi.
Il controllo del telefono cellulare ha poi aperto ulteriori scenari investigativi: sul dispositivo comparivano numerosi messaggi e chiamate ritenuti indicativi di contatti con potenziali acquirenti.
La successiva perquisizione nell’abitazione ha consentito di sequestrare anche una modesta quantità di hashish, trovata nella camera da letto.
Già destinatario di una misura cautelare e con precedenti specifici, l’uomo è stato quindi raggiunto da un provvedimento più restrittivo, con trasferimento ai domiciliari.
L’operazione rientra nell’ambito dei controlli rafforzati sul territorio disposti per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga.