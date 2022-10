Terracina, visite guidate nel centro storico in occasione dell’Appia Day

Sabato 1 ottobre e domenica 2 ottobre la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina, propone, in collaborazione con la “Fondazione Città di Terracina”, organizza visite guidate in occasione dell’Appia Day, al Foro Emiliano e al Teatro romano di Terracina.

Le due giornate proposte vogliono essere un’occasione per promuovere la conoscenza della Regina Viarum, importante emergenza archeologica che attraversa la pianura pontina e dei monumenti che si trovano lungo il suo percorso, tra cui il Teatro Romano di Terracina, recuperato grazie all’instancabile lavoro di scavo, ripristino e restauro effettuato della Soprintendenza.

Si tratta di una importante opera di valorizzazione volta ad evidenziare e mettere in rilievo la presenza di questo importante monumento nel contesto-tessuto urbano dell’antica colonia romana.

Il fine della manifestazione, inserita nell’ambito più ampio di quella denominata “Cantiere Aperto” e che ha caratterizzato la stagione estiva di Terracina, è principalmente quello di continuare a rendere fruibile, anche se per un periodo ancora limitato, lo straordinario monumento antico, dilatando anche l’identità storica del luogo attraverso una comunicazione che possa accrescere la consapevolezza della sua importanza storico-culturale sia per gli abitanti di Terracina che per i visitatori.

La manifestazione sarà anche un momento di incontro tra gli Enti promotori ed il pubblico, insieme per riscoprire il patrimonio smisurato e policromo del nostro territorio, raccontato per l’occasione da personale specializzato della Fondazione Terracina.

Durante le visite guidate gli archeologi mostreranno al pubblico il tratto dell’Appia in pietra calcarea che attraversa il nucleo cittadino, raccontando la storia e le motivazioni della sua presenza anche nella attuale piazza del Municipio.

L’organizzazione dell’evento e la volontà di far conoscere l’importante lavoro di ricerca, tutela e valorizzazione svolto dalla Soprintendenza archeologia, si deve al Soprintendente Lisa Lambusier, al funzionario archeologo di zona e direttore dello scavo, Francesco Di Mario e alla cura della dottoressa Gilda Iadicicco.

Nell’ambito della suddetta cooperazione, domenica 2 ottobre alle ore 12,30, Ilaria Bruni, Direttore del Polo museale di Terracina terrà una conferenza dal titolo “Thomas Ashby Giuseppe Lugli e l’archeologia tra l’Ottocento e il Novecento: la via Appia Antica nel paesaggio di Terracina”