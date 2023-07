Terracina, visite serali gratuite a Teatro Romano e Capitolium

Dal 1 al 4 agosto 2023 iniziativa “Cantiere aperto” a Terracina, per le visite gratuite serali dei tesori del patrimonio al Teatro Romano e al Capitolium.

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina propone infatti un percorso alla scoperta dei monumenti più importanti del Foro Emiliano.

Sarà possibile così visitare il cantiere di scavo, ancora in corso, presso il Teatro Romano, e conoscere il tempio a tre celle, più noto come Capitolium, riaperto al pubblico dopo lunghi anni di restauri. Nelle favisse del tempio sarà possibile ammirare i primi reperti e ritrovamenti del teatro messi in mostra.

Le parole del sindaco di Terracina, Francesco Giannetti: “È una grande opportunità per conoscere e far conoscere le bellezze della nostra città. Beni estremamente preziosi e unici, che noi abbiamo il dovere di tutelare e al tempo stesso di valorizzare”.

Le visite guidate saranno a cura della Fondazione Città di Terracina.

Appuntamento in Piazza Municipio il 1, 2, 3 e 4 agosto dalle 18:00 alle 22:00, con ultimo ingresso alle 21:00.

Info-Prenotazioni 0773 359346. Ingresso libero.