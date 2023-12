Terracina, Zappone: ”coinciliare ambiente e sviluppo è una priorità per FdI”

“Soprattutto nel corso della mia esperienza di assessore a Terracina, ho potuto verificare il grande bisogno e anche la grande voglia da parte dei cittadini, i giovani soprattutto, di riscoprire il valore e l’importanza delle aree verdi e di una socializzazione che deve passare anche attraverso una spiccata cura dell’ambiente. L’ambiente non è più, o forse non lo è mai stato, una questione appannaggio delle sinistre come per anni la narrazione dominante ha cercato di far passare, ma è un patrimonio collettivo che deve essere tutelato e valorizzato. E’ questo il valore aggiunto, la grande azione che Fratelli d’Italia sta svolgendo, a livello nazionale, attraverso il governo di Giorgia Meloni, e in ambito europeo con il lavoro dei conservatori guidati dall’europarlamentare Nicola Procaccini, per una nuova impostazione delle politiche ambientali. Tali, cioè, da conciliare tutela della natura e sostenibilità economica e sociale, in cui l’uomo sia al centro di questo processo di conservazione e valorizzazione e non un nemico dell’ambiente, come è nella concezione del radicalismo di sinistra. Soprattutto dopo il COVID – continua Emanuela Zappone – le aree naturali e i parchi sono diventati spazi verdi da riscoprire e da valorizzare, per farli diventare elemento essenziale per la qualità della vita delle persone e delle comunità che su di essi insistono. Rilevo con soddisfazione che in ambito regionale si sta andando in questa direzione, cioè valorizzare l’ambiente e i parchi attraverso una nuova attenzione, grazie soprattutto all’attività e alla sensibilità dell’assessore all’ambiente, Elena Palazzo, capace di imprimere una immediata e concreta direzione alle politiche ambientali. In tal senso, esprimo il mio apprezzamento anche per il lavoro del presidente Rocca, di tutta la giunta regionale e degli stessi consiglieri regionali espressione di questo territorio.