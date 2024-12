Terracina, inseguito dai Carabinieri si schianta con l’auto e viene arrestato

Durante un posto di blocco a Terracina, un’Audi A3 non si è fermata all’alt dei Carabinieri, rischiando di investire i militari prima di fuggire a forte velocità. L’auto è stata successivamente individuata nei pressi di un bar a Fondi, ma il conducente e i passeggeri sono ripartiti, dando vita a un inseguimento sulla S.S. Flacca.

Dopo circa 5 chilometri, il veicolo è uscito di strada, danneggiando aiuole pubbliche e un palo della rete Telecom. I tre occupanti, tra cui un 19enne già noto alle forze dell’ordine, sono stati fermati. Il conducente, trovato in possesso di un coltello, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, oltre a essere denunciato per porto di arma da taglio.

I tre giovani, lievemente feriti, sono stati dimessi dall’ospedale con prognosi di pochi giorni. L’auto, gravemente danneggiata, è stata sequestrata, mentre è stato proposto il foglio di via obbligatorio per tutti dal comune di Terracina.