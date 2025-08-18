Terremoto a Latina: magnitudo 2.7 a pochi chilometri dal centro

Una lieve scossa di terremoto ha interessato oggi il territorio di Latina. Secondo i dati ufficiali, il sisma ha registrato una magnitudo di 2.7 ed è avvenuto alle 12:24, con epicentro a 4 km a nord-est del centro cittadino.

La scossa, di tipo ML (Magnitudo Locale), si è sviluppata a una profondità di 8 km. Non sono stati segnalati danni a persone o edifici, anche se alcuni cittadini hanno avvertito un lieve tremore e un breve boato, soprattutto nei piani alti delle abitazioni.

Gli esperti precisano che fenomeni di questa entità sono comuni nella zona e generalmente non comportano rischi significativi, ricordando comunque l’importanza di seguire le norme di sicurezza in caso di scosse più intense.