Terremoto alle 4:10, la città di Latina si sveglia in preda alla paura

Alle 4:10:02 la terra ha tremato a Latina. Una scossa di terremoto di magnitudo locale 3.2 è stata avvertita indistintamente in tutti quadranti della città capoluogo e nelle aree limitrofe, fino a quella del Monti Lepini. Grande paura soprattutto per chi abita ai piani superiori, con letti, lampadari e ante degli armadi (oltre ad altri mobili della casa) che letteralmente “ballavano”, interrompendo bruscamente il sonno.

Almeno 4-5 secondi di panico e a seguire tante chiamare al 112. Inizialmente la magnitudo è stata stimata da 3.2 e 3.7 della scala Richter.

La Sala Sismica INGV -Roma ha localizzato l’epicentro ad una profondità di 8 km, nella zona di Fosso delle Congiunte a Santa Fecitola, latitudine 41.4662, longitudine 12.9528. Verifiche in corso per eventuali danni a persone e cose.