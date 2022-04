Una scossa di terremoto è stata avvertita nella tarda serata di ieri con epicentro nel comune di Ciciliano, comune che dista circa 10km da Tivoli.

Il sisma per una magnitudo di 3.4 è stato registrato da Ingv alle 22:21 per un durata di 5 secondi ed è stato avvertito anche in alcuni comuni della provincia di Latina dove sono arrivate varie segnalazioni sui social.