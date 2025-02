Terremoto di magnitudo compresa tra 4.6 e 5.1, il falso allarme a Latina

Un terremoto di magnitudo compresa tra 4.6 e 5.1 a Latina. E’ questo il messaggio che ha iniziato a circolare sul web questa mattina, con lo screen di un app che per l’appunto segnalava la scossa nel capoluogo pontino.

Una scossa però mai registrata, che alla fine si è rilevata come un falso allarme e che allo stesso tempo però ha creato preoccupazione tra i tanti cittadini che hanno visto il messaggio fare il giro del web in pochi minuti, tra l’altro anche in testate nazionali.

Falso allarme che è stato poi confermato anche dall’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanica che ha ribadito che nessuna scossa di così forte intensità ha interessato il territorio pontino.