Terremoto in Bosnia Erzegovina, scossa avvertita anche a Latina

E’ stata avvertita anche a Latina e in alcuni centri della provincia pontina, la scossa di terremoto di magnitudo 6, che si è registrato nel sud della Bosnia Erzegovina intorno alle 23:07. Secondo i dati rilevati dall’Ingv, l’epicentro è stato individuato nella zona di Ljubinje, con l’ipocentro a una profondità di 10 chilometri. La scossa, oltre che a Latina e quindi nel Lazio, è stata avvertita anche nelle Marche, in Abruzzo, Campania e Puglia.

Nessun danno comunque segnalato sia in provincia di Latina, che in Italia. Segnalazioni maggiori, per posizione geografica, sono arrivate dalle città di Pescara, Chieti, Giulianova e Vasto. “Al momento nessuna segnalazione danni” hanno twittato i Vigili del Fuoco.