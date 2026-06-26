Terremoto in Venezuela, tra i dispersi l’ex Cisterna Volley Willner Rivas e la famiglia

Momenti di forte preoccupazione attraversano l’ambiente del Cisterna Volley dopo le notizie relative alla grave tragedia che sta colpendo il Venezuela. Tra le persone di cui non si hanno ancora notizie figura anche l’ex schiacciatore pontino Willner Rivas, insieme ai suoi familiari.

La società pontina ha voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza, condividendo un messaggio di sostegno e speranza in queste ore particolarmente difficili.

“Il nostro pensiero è rivolto a Willner Rivas e alla sua famiglia, con l’augurio che possano arrivare al più presto notizie rassicuranti”, si legge nella nota diffusa dal club.

L’intera comunità sportiva si stringe attorno al giocatore, confidando che l’emergenza possa concludersi con un esito positivo e che lui e i suoi cari possano essere ritrovati al sicuro. Il giocatore ha vestito la maglia del Cisterna Volley nella stagione 2024/2025.