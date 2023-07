Terremoto Siria e Turchia, al Palafitness evento di beneficenza con Unicef e Federfarma

In arrivo presso l’affiliata Opes “Palafitness”, una masterclass con aperitivo di beneficenza organizzati in collaborazione con il Comitato Provinciale di Latina per l’Unicef e Federfarma Latina a sostegno della campagna di scolarizzazione dei bambini di Siria e Turchia dopo il tragico terremoto.

L’evento si terrà venerdì 21 luglio 2023 presso la sede dell’associazione in viale John Fitzgerald Kennedy, 94 a Latina. A partire dalle 16, master re body/special ride, alle 18.30 master yoga, alle 19 master body pump/special ride. Sarà possibile partecipare alle masterclass o direttamente all’aperitivo con rinfresco in programma alle 20 pagando un biglietto di entrata di 15€ (con posto a sedere) o di 10€ per l’ingresso dopo cena (con cocktail incluso).

Parte del ricavato sosterrà il progetto “Riportiamo i bambini a scuola – Emergenza Siria e Turchia”, già attivo in tutte le farmacie della provincia fino al 17 settembre, per aiutare i bambini e gli adolescenti a tornare a scuola per ricominciare a ricostruire il proprio futuro.