Terza gara in 8 giorni per la Benacquista, domani arriva Montecatini

Terza partita in otto giorni per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che, dopo la bella vittoria casalinga (Cisterna) con Caserta, ha affrontato Ravenna in trasferta, disputando una buona gara per larghi tratti, ma non conquistando i due punti, è pronta a ricevere in casa (Ferentino) domani la Herons Montecatini. La gara andrà in scena sul parquet del Palazzetto PonteGrande di Ferentino domenica 2 febbraio con palla a due alle ore 18:00.

Montecatini occupa la settima posizione in classifica con 28 punti al suo attivo ed è sicuramente una squadra molto ben strutturata e costruita con ambizioni importanti, anche se nell’ultimo periodo ha avuto un andamento altalenante dal punto di vista dei risultati (2 vittorie nelle ultime 6 gare). I toscani arriveranno molto agguerriti e desiderosi di riscattare la non brillante prestazione casalinga di mercoledì con Ruvo di Puglia (63-84).

È una fase della stagione in cui è importante conquistare punti, sia che ci si trovi nella zona nobile della classifica, come Montecatini, sia che si lotti per risalire la china come Latina, che dopo essere riuscita a scalare un gradino (ora è a quota 12 punti in penultima posizione), vuole continuare a lottare per progredire ulteriormente.

La settimana è stata intensa, considerando anche il turno infrasettimanale coinciso con quella che è forse la trasferta più lunga della stagione, ma i nerazzurri hanno subito archiviato il risultato di Ravenna concentrandosi sulla preparazione del match di domenica. Capitan Baldasso e compagni sono consapevoli di dover mettere in campo tutta la grinta e la concentrazione possibile, perché la posta in palio è alta.

La gara dell’andata, disputata il 16 ottobre 2024 a Lucca, era terminata con il successo dei toscani (90-77) e in quell’occasione non aveva giocato l’ex dell’incontro Marco Giancarli, perché infortunato. Per il numero 8 nerazzurro, che è stato per 3 stagioni il capitano degli Herons, questa sarà, quindi, la prima volta che li affronterà da avversario.

DICHIARAZIONI

Alessandro Bagni, vice allenatore Latina Basket: “Domani arriva Montecatini, che avrà una gran voglia di riscattarsi dopo la sconfitta interna di mercoledì contro una diretta concorrente. È una squadra che ha il suo punto di forza nell’aggressività e nella voglia di condividersi il pallone, alzando l’intensità difensiva per poi correre in contropiede. Dovremo, quindi, fare molta attenzione a questi due aspetti e farci trovare pronti sia fisicamente, che mentalmente. Per quanto ci riguarda, veniamo dalla trasferta di mercoledì, che in caso di vittoria avrebbe dato continuità, e rappresentato un trampolino per il buon lavoro che stiamo svolgendo nelle ultime settimane. Il successo non è arrivato, ma già domenica abbiamo un altro bel banco di prova e, ripeto, dovremo essere pronti. Veniamo da un periodo di defezioni fisiche, dovute in parte anche alle numerose e ravvicinate partite disputate, motivo in più per cercare di rimanere uniti e insieme trovare le forze per provare a portare a casa i due punti, che sarebbero fondamentali per la classifica”.

Arcangelo Guastamacchia – ala Latina Basket: “C’è ancora amarezza per le due partite di Roma e Ravenna, in cui pur giocando bene, non siamo riusciti a concretizzare, ma vogliamo e dobbiamo tramutare l’amarezza in energia e grinta per andare avanti e affrontare nel miglior modo possibile tutte le prossime partite, come accaduto nella sfida con Caserta. Siamo sempre più compatti e continuiamo ad allenarci bene e questo ci rende fiduciosi nel futuro e, soprattutto, consapevoli delle nostre potenzialità. A prescindere dall’avversario sappiamo di dover dare sempre il 110% ed essere bravi nel limitare al massimo i momenti di confusione, che sono stati spesso la causa delle nostre sconfitte. Montecatini è una squadra forte, molto fisica, pratica un gioco veloce e arriverà agguerrita, quindi qualsiasi nostra distrazione può tramutarsi in un’opportunità per i nostri avversari. D’altra parte quando riusciamo a imporre il nostro ritmo alla gara, mostrando le nostre abilità sia in attacco che in difesa, diventiamo temibili per chiunque”.