Test Covid a prezzo non convenzionato e irregolarità: il Nas denuncia 9 persone

Controlli a tappeto del Nas in tutta Italia per verificare i laboratori di analisi. In provincia di Latina, oltre le due denunce di qualche giorno fa, altre 7 persone, legali responsabili e direttori tecnici di 4 laboratori di analisi della provincia, sono state segnalate dai carabinieri del Nucleo antisofisticazione, guidati dal comandante Felice Egidio, poiché avrebbero falsamente attestato alla Regione Lazio l’esecuzione di test per la ricerca del Covid-19 al prezzo convenzionato. Avrebbero invece richiesto agli utenti una somma superiore.

Ad Aprilia inoltre, sono scattate le denunce per il legale responsabile e il direttore sanitario di un altro laboratorio analisi per aver attestato falsamente all’autorità sanitaria il possesso di requisiti strutturali ed organizzativi per l’effettuazione dei test antigenici sebbene non posseduti.

Le verifiche sono state portate avanti d’intesa con il ministero della Salute, per accertare le regolarità delle attività imprenditoriali di prelievo ed analisi diagnostica per la ricerca del Covid-19.

Su 285 aziende controllate in 67 sono state riscontrate irregolarità, con 94 violazioni penali e ammnistrative, per un ammontare di 145mila euro di sanzioni pecuniarie. In provincia di Latina sono stati sottoposti ad accertamento 13 strutture.