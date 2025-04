Test match Tackle per i Buffalos Latina, sabato arrivano i Wolves Ponte di Nona

C’e grande attesa in casa Buffalos Latina per l’amichevole pre-Pasquale, di questo sabato 19 Aprile contro i Wolves Ponte di Nona, squadra giovane da poco presente nel circuito Laziale. A differenza degli altri incontri svolti dai Bufali, il match di sabato li vedrà coinvolti nella categoria Tackle Football, praticata quindi con il casco ed armatura, dove il contatto fisico tra i giocatori è di vitale importanza per la riuscita delle azioni di gioco.

“Per noi – spiega il direttore sportivo D’Amico – è un momento di festa, scenderemo in campo dopo 5 mesi di allenamenti Tackle in questo test match per valutare la nostra preparazione in questa categoria sportiva, che poi è la versione Iconica del Football Americano. Fin dalla nostra ristrutturazione, di quattro anni fa, ci siamo dedicati solamente alla pratica del Flag Football, la versione senza il contatto fisico, affacciandoci nel 2023/2024 con il Tackle Football, andando a prestare alcuni dei nostri giocatori migliori a delle società Laziali presenti in I e III° Categoria Nazionale. Gli stessi sono ritornati a Latina con un bagaglio importante di conoscenza tecnica della categoria, e proprio su di loro abbiamo deciso di avviare l’area Tackle, consentendo a tutti nella provincia di Latina, ad avvicinarsi a questa variante iconica del nostro sport”

Alle ore 11:00 è previsto il calcio d’inizio presso il #22FIELD di Borgo Flora a Cisterna di Latina, dove i Bufali presenteranno la loro divisa ufficiale alla presenza anche dell’area Under 16, da poco avviata dalla società pontina, che accompagnerà gli atleti nell’ingresso in campo tenendo le bandiere con i loghi della società, alla presenza anche delle Autorità del Comune di Cisterna.

I Bufali si presenteranno non a pieno organico, causa diverse assenze a seguito di infortunei ricavati dall’ultimo match di Flag Football a Messina lo scorso 6 Aprile. Da segnalare l’ottimo risultato invece , domenica scorsa, 13 Aprile, nel match amichevole casalingo organizzato contro i Marines Lazio Flag, sotto gli occhi di Coach Massimo Fierli, Offensive Coordinator della Nazionale Italiana.

Buffalos Latina vs Wolves Ponte di Nona

Ore 10:30 Ingresso società

Ore 11:00 Calcio D’Inizio

#22FIELD, Via Santa Maria Goretti 12 – Cisterna di Latina (Borgo Flora)