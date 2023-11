Tetraplegica dopo l’intervento: ospedale paga 769mila euro

Dopo sei anni di attesa arriva giustizia per Sabrina Di Girolamo. La donna, 42enne parrucchiera ed ex miss di Terracina, riceverà la cifra di 769mila euro quale indennizzo e risarcimento dopo un accordo raggiunto con l’ospedale integrato di Verona dove, sei anni fa, era stata operata per un tumore benigno, salvo poi risvegliarsi su una sedia a rotelle a causa di un intervento sbagliato. Sarebbe dovuta essere un’operazione di routine, invece per Sabrina, madre di due splendide ragazze, si è trasformata in un incubo. Il medico addetto all’intervento ha lasciato i “ferri” ad uno specializzando che ha sbagliato tutto, lasciando la donna senza l’uso di braccia e gambe. Adesso è arrivato l’accordo, dopo che in primo grado il tribunale scaligero aveva condannato l’ospedale in primo grado.