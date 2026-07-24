“Ti sei scottato”, poi palpeggia il minore nelle parti intime: 79enne arrestato

Prima mostra uno scottatura ad un bambino, poi gli palpeggia le parti intime aprendogli il costume. Ha dell’incredibile quanto successo ieri mattina sul litorale pontino, dove un 79enne – tra l’altro in possesso anche di un coltello – è stato arrestato per violenza sessuale aggravata ai danni di un minore.

La segnalazione, immediatamente raccolta dagli agenti di polizia, ha visto quest’ultimi recarsi sul posto, dove hanno individuato il bambino, la madre e il presunto autore dei fatti. Dai primi accertamenti è emerso che il bambino sarebbe stato avvicinato dall’uomo con il pretesto di mostrargli una presunta scottatura; in tale circostanza, secondo quanto riferito dalla vittima e raccolto dagli operatori intervenuti, l’anziano avrebbe aperto il costume del minore e lo avrebbe palpeggiato nelle parti intime.

La madre del bambino, allertata dalle grida del figlio, ha immediatamente richiesto l’intervento della Polizia, riuscendo nel frattempo a impedire che l’uomo si allontanasse. Gli operatori hanno proceduto ai rilievi e all’acquisizione delle prime dichiarazioni testimoniali.

Nel corso della perquisizione personale – come detto – il 79enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, sottoposto a sequestro unitamente al telefono cellulare dell’indagato per i successivi accertamenti investigativi.