Tiero (FdI): “Aprilia, solidarietà ai carabinieri feriti e all’Arma”

“Esprimo ferma condanna per l’agguato nei confronti di due carabinieri di Aprilia. A loro vanno gli auguri di pronta guarigione. Si tratta di un gesto vile verso due rappresentanti dell’Arma, che, con coraggio e abnegazione, continuano a garantire la sicurezza del territorio”.

Con queste parole, Enrico Tiero, vice portavoce regionale di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio, ha commentato l’episodio di violenza avvenuto ad Aprilia, dove due militari sono rimasti feriti in un agguato.

Tiero ha poi sottolineato la necessità di un impegno collettivo per garantire la sicurezza: “Massima vicinanza e sostegno va da parte mia a tutta l’Arma dei Carabinieri. Invito i cittadini a stare vicini alle forze dell’ordine, verso le quali siamo molto riconoscenti per il lavoro difficile e delicatissimo che svolgono ogni giorno. La sicurezza e l’ordine pubblico sono un valore per la comunità apriliana, che occorre preservare e per il quale è necessario la collaborazione e l’impegno di tutti, con professionalità, competenza e rispetto”.

Infine, il consigliere regionale ha ribadito la necessità di un’azione incisiva per contrastare la criminalità nella provincia pontina: “Sono sicuro che grazie al lavoro degli inquirenti e delle forze dell’ordine i responsabili del gesto verranno assicurati alla giustizia. Ritengo infine necessario aprire una seria riflessione su quanto avviene nella nostra provincia. Bisogna tenere alta l’attenzione e contrastare con ogni mezzo la criminalità, diffondendo la cultura della legalità in tutte le sedi”.