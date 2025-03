Tiero (FdI): “Cisl svolge ruolo prezioso. Sinergia per rilanciare il territorio”

Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio, ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla Cisl di Latina e dal segretario Roberto Cecere.

“Ho apprezzato il lavoro che la Cisl di Latina ed il segretario Roberto Cecere hanno portato avanti in questi anni. Credo che i corpi intermedi siano un presidio di democrazia, e che in particolare, i sindacati rivestano anche oggi un ruolo fondamentale all’interno della nostra società. Occorre sempre sedersi ai tavoli di trattativa non con l’intenzione di arrivare ad uno scontro, ma per portare a casa risultati tangibili, che migliorino effettivamente le condizioni dei lavoratori. Un principio che la Cisl sta adottando, facendo un lavoro preziosissimo anche nel nostro territorio” ha dichiarato Tiero.

Il presidente della commissione regionale ha inoltre sottolineato l’importanza della lotta per la sicurezza sul lavoro e contro il caporalato: “Ho condiviso la battaglia sulla sicurezza sul lavoro al contrasto sul fenomeno del caporalato. Sono dell’idea che sia necessario aumentare i controlli e sanzionare severamente chi sfrutta i lavoratori”.

Tiero ha poi illustrato un’iniziativa economica per il territorio del Basso Lazio: “Come presidente della XI CCP Sviluppo economico e Attività produttive della Regione Lazio sto portando avanti un’iniziativa fondamentale per il territorio. Mi riferisco alla creazione di aree cuscinetto per le realtà confinanti con l’area della Zes unica. Il Basso Lazio non è soltanto un territorio fuori dai benefici della ZES, ma è confinante con aree che ne andranno a beneficiare. Vi sono dei precedenti, come quello della Cassa del Mezzogiorno, che evidenziano questa peculiarità territoriale e che in passato hanno permesso alle province di Latina e Frosinone di godere delle agevolazioni previste per altre Regioni o territori. Solo con la creazione di aree cuscinetto sul modello della vecchia Cassa del Mezzogiorno potremmo impedire la chiusura di attività e/o la delocalizzazione di molte aziende”.

Infine, ha auspicato un lavoro sinergico per lo sviluppo delle zone logistiche speciali: “Contemporaneamente bisogna lavorare per far partire anche le zone logistiche speciali. A tal proposito auspico che vi sia una grande sinergia attorno a questa battaglia. Mi auguro che anche la Cisl voglia essere al nostro fianco in questa iniziativa”.