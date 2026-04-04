Tiero, il Riesame revoca il divieto di incontri familiari

Enrico Tiero potrà tornare ad incontrare i familiari. Dopo mesi di restrizioni legate agli arresti domiciliari, il Tribunale del Riesame di Roma ha accolto il ricorso presentato dai legali dell’ex consigliere regionale, annullando il provvedimento che prevedeva il divieto di incontrare i familiari.
Una notizia arrivata proprio in concomitanza con le festività pasquali che restituisce spazio agli affetti personali di Tiero. Ora potrà tornare ad abbracciare la mamma dopo l’appello fatto nei mesi scorsi ai giudici.