Tiero, interrogatorio di tre ore davanti al Gip di Latina

È durato circa tre ore l’interrogatorio davanti al Gip del Tribunale di Latina, Giuseppe Cairo, del consigliere regionale Enrico Tiero, indagato per corruzione.
Tiero ha nominato un secondo legale, l’avvocato Angelo Fiore, che affiancherà l’avvocato Pasquale Cardillo Cupo. Al termine dell’interrogatorio, Cardillo Cupo ha dichiarato: “Abbiamo chiarito ogni aspetto, compresa la vicenda dei seimila euro”, esprimendo fiducia sulla decisione del Gip.
Il giudice si è riservato di decidere nei prossimi giorni sulla richiesta di arresto avanzata dai Pm. Non è escluso che possa essere disposta una misura alternativa alla custodia cautelare.