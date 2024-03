Tiero: “Latina e provincia vanno ricomprese nella ZES”

In occasione della prima riunione del tavolo tecnico sullo sviluppo economico della provincia pontina, il Presidente della commissione Sviluppo economico della Regione Lazio, Enrico Tiero, ha espresso la volontà di lavorare in maniera celere per il raggiungimento di obiettivi primari per il rilancio economico provinciale.

“Latina e la sua provincia hanno bisogno di essere ricomprese nella ZES. Le nostre imprese devono poter accedere alle agevolazioni fiscali previste per le concorrenti del Mezzogiorno d’Italia. In maniera sinergica occorre preparare un dossier e consegnarlo al governo, con l’auspicio che si possa far comprendere alle istituzioni europee della necessità ed urgenza di realizzare queste auspicate aree cuscinetto”, ha dichiarato Tiero.

Il Presidente Tiero ha inoltre sottolineato l’importanza dello snellimento delle procedure di autorizzazione e ha auspicato l’avvio delle opere infrastrutturali essenziali come la Roma-Latina e la nuova bretella Cisterna-Valmontone.

“Su questi temi avvieremo un gioco di squadra tra tutti gli stakeholders, con l’obiettivo di arrivare ad una sintesi tra le proposte e la stesura di un documento da sottoporre all’assessore Angelilli e all’amministrazione regionale. Solo lavorando in maniera sinergica sono convinto che centreremo importanti risultati per la nostra comunità”, ha concluso Tiero.