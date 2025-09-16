Tiero: “Latina protagonista del Taste Lazio International”

La provincia pontina al centro di una nuova vetrina internazionale per l’agroalimentare. Terracina e Aprilia, infatti, saranno tra le cinque tappe della prima edizione del “Taste Lazio International Buyer Program”, l’operazione di incoming che porterà in Italia aziende canadesi e statunitensi di importazione, distribuzione e logistica – molte delle quali gestite da professionisti di origine italiana – per incontrare direttamente gli imprenditori agricoli del Lazio.

A sottolineare l’importanza dell’evento è Enrico Tiero, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, componente della commissione Ambiente e Agricoltura e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive. “Consentitemi di essere orgoglioso che due centri importanti della provincia di Latina come Terracina e Aprilia sono tra le cinque località al centro di questa iniziativa”, ha dichiarato Tiero, ricordando che la manifestazione è organizzata dall’Italian Delegation Made in Italy con Regione Lazio e Arsial.

Secondo il consigliere, il Lazio si conferma locomotiva di crescita anche nel comparto agroalimentare, con un +9,1% registrato nei primi mesi del 2025: “Un dato che ci riempie di orgoglio e conferma la forza di un settore strategico per l’economia regionale, capace di coniugare tradizione, innovazione e qualità”.

Tiero guarda con particolare interesse agli Stati Uniti, e in primis alla Florida, “porta d’ingresso privilegiata per il Nord America”, come crocevia di nuove opportunità per le imprese locali. “Bisogna costruire ponti solidi verso nuovi mercati – aggiunge – e rafforzare questa grande prospettiva, resa possibile dal lavoro di squadra portato avanti in questi due anni e mezzo di governo regionale”.

Infine, non manca un ringraziamento al presidente Francesco Rocca e all’assessore all’Agricoltura Giancarlo Righini “per l’ottimo lavoro svolto nella prima parte del mandato”. “Sono certo – conclude Tiero – che proseguiremo sulla stessa strada anche nel prossimo biennio, centrando ulteriori risultati per la crescita dell’agroalimentare laziale”.