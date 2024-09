Tiero, sanità: “Non si creino allarmismi, in arrivo assunzioni senza precedenti”

Enrico Tiero, esponente di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Sviluppo economico e attività produttive del Consiglio regionale del Lazio, ha risposto alle dichiarazioni del collega Zuccalà riguardo alla carenza di personale sanitario nella Casa della Salute di Aprilia e nelle strutture sanitarie della provincia di Latina. Tiero ha sottolineato che non è necessario creare allarmismi inutili, in quanto è in atto un piano di assunzioni senza precedenti nella regione.

In particolare, Tiero ha ricordato che il piano presentato dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, prevede 1051 nuove assunzioni nell’ASL di Latina per il biennio 2024-2025. Inoltre, con la delibera 401 del 9 luglio, è stata stabilita la stabilizzazione di 192 unità di personale sanitario presso la stessa ASL. Questo nuovo personale sarà fondamentale per attuare gli interventi finanziati dal PNRR, che includono la realizzazione di 59 Centrali operative territoriali, 35 Ospedali di comunità, 131 Case di comunità e l’acquisizione di 298 grandi apparecchiature mediche.

Tiero ha concluso affermando che con l’amministrazione Rocca c’è stato un cambio di passo rispetto alle precedenti gestioni di centrosinistra, e ha manifestato la sua fiducia nel miglioramento del servizio sanitario regionale in vista del Giubileo.