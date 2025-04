Timbrava e usciva a fare acquisti, medico pontino accusato di truffa

E’ accusata di truffa ai danni del sistema sanitario la 59enne, medico dell’Asl di Latina in servizio tra Sezze e Priverno, finita nel mirino della Procura di Latina poiché si sarebbe assentata dal servizio per motivi personali.

E’ quanto emerge dalle carte dell’inchiesta condotta dal pm Valentina Giammaria, che porterebbero alla luce le condotte della professionista pizzicata ad uscire più volte dal servizio per recarsi a fare degli acquisti anche in alcuni mercatini.

Come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, ieri mattina la donna è comparsa davanti al giudice per le indagini del Tribunale di Latina e si è avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande, offrendo però la sua versione dei fatti e affermando che stava vivendo un forte periodo di stress per motivi di natura personale, motivo per il quale spesso usciva dagli studi dove lavorava.

La Procura ha chiesto per la donna la sospensione dal servizio, con il Gip che so è preso qualche giorno per decidere se accogliere o meno la richiesta.