Lavori stradali a Cisterna, Sambucci: “fondi regionali grazie al mio impegno, l’amministrazione non si prenda i meriti”

Al via i tanto attesi lavori di manutenzione stradale in alcune zone chiave del territorio comunale, ma è scontro politico sulla paternità dei fondi. Un risultato che l’onorevole Vittorio Sambucci, presidente della Commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio, rivendica con forza come frutto del proprio lavoro diretto.
In una nota ufficiale, Sambucci non ha risparmiato critiche all’attuale giunta di Cisterna, accusata di voler “salire sul carro dei vincitori” senza riconoscere il lavoro sovracomunale.
“Mi spiace leggere alcune affermazioni senza un minimo di gratitudine da chi oggi amministra questa città e che, nonostante conosca bene le procedure, non sa riconoscere i meriti. Questi fondi arrivano a seguito di una mia chiara ed espressa richiesta per la sistemazione di strade ammalorate e senza manutenzione da anni.”
L’esponente regionale ha poi voluto fare chiarezza sulle dinamiche di finanziamento della Regione Lazio, spiegando che l’ente tende solitamente a privilegiare le arterie ad alta densità di traffico. Tuttavia, grazie a questo specifico interessamento, si è riusciti a intercettare una misura eccezionale a supporto del comune pontino.
L’intervento promette di restituire decoro e, soprattutto, sicurezza a diverse arterie periferiche che i residenti segnalavano da tempo come pericolose.
In conclusione del suo intervento, Sambucci lancia una vera e propria sfida politica all’amministrazione comunale di Cisterna:
“A fronte di questa volontà dell’amministrazione di appropriarsi di meriti altrui, chiedo di far conoscere alla comunità di Cisterna quali sono le opere che questa amministrazione intenderà realizzare da oggi alla fine della legislatura con le proprie risorse e con le proprie capacità”.