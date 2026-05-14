Tir perde il rimorchio, chiuso lo svincolo con la Pontina in viale Le Corbusier

Forse una curva troppo stretta o una sollecitazione meccanica di troppo alla base dell’incidente che, nel primo pomeriggio di oggi, ha causato più di qualche disagio a Latina. Lungo la rampa del sottopasso di viale Le Corbusier, proprio all’imbocco della statale Pontina in direzione nord, un autoarticolato che trasportava blocchi di cemento è stato protagonista di un brusco guasto tecnico che ha causato lo sgancio improvviso del rimorchio. Il pesante cassone si è separato dalla motrice proprio mentre il mezzo affrontava la manovra di immissione, rimanendo bloccato in diagonale e ostruendo completamente il passaggio.

Fortunatamente il distacco non ha coinvolto altre vetture in transito e, stando ai primi rilievi effettuati sul posto, non sono stati riscontrati danni alle pareti del sottopasso o alle infrastrutture stradali. Tuttavia, l’ingombro del mezzo ha reso inevitabile il caos logistico, richiedendo la chiusura immediata dello svincolo dal lato centro città per permettere le complesse operazioni di soccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti inizialmente i Carabinieri per i primi accertamenti, seguiti dalla Polizia Locale che ha preso in carico la gestione della viabilità, pesantemente compromessa. Per rimuovere il rimorchio e liberare la carreggiata si è reso necessario l’intervento di un’autogru specializzata, con tempi di attesa che hanno inevitabilmente congestionato il traffico in direzione Roma. Disagi anche per chi deve entrare in Q4, o per chi deve immettersi sulla Pontina.