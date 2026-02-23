La Statale 148 “Pontina” è temporaneamente chiusa in direzione Roma al km 41,000, nel territorio di Aprilia, in provincia di Latina, a causa di un grave incidente che ha visto protagonista un camion.

Il mezzo pesante si è ribaltato lungo la carreggiata, riversando il carico sulla strada e rendendo impraticabile il tratto. Il traffico è stato deviato al km 41,900, in corrispondenza di via del Tufetto, con conseguenti disagi per gli automobilisti diretti alla Capitale.

Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre di Anas e le Forze dell’Ordine per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l’area. L’obiettivo è ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile, rimuovendo i detriti e liberando la carreggiata.

Si raccomanda prudenza agli utenti della strada e di seguire le indicazioni della segnaletica temporanea. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.