Tiziano intervista Ferro: “A 15 anni avrei dato qualsiasi cosa per andare a Sanremo”

Tiziano intervista Ferro sui social. Domande e risposte del cantante di Latina che ha già raggiunto 19mila like durante la quale parla della sua partecipazione a Sanremo, per tutte e 5 le serate, e del documentario che uscirà a giugno.

Lo fa come sempre con il suo grande entusiasmo, con la sua capacità di emozionarsi e di non dare nulla per scontato. Come se, nonostante l’enorme successo il fatto che venga invitato al Festival della canzone italiana, sia per lui la realizzazione di un sogno e lo vede come lo desiderava da ragazzo, a 15 anni, come dice lui stesso.

Canterà le sue canzoni più famose ma vuole rendere omaggio anche al Festival e cantare Mia Martini, Domenico Modugno, Massimo Ranieri. Proprio di questo cantante ha un ricordo della prima vola che in casa ascoltò “Perdere l’amore” e il padre disse: “Questo vince”. Eccolo Tiziano Ferro, ancora una volta a regalare ai suoi fan momenti intimi, che loro tanto amano.

