To Be premiata dalla Fondazione Italia USA: da Latina un’eccellenza nell’illuminazione intelligente

Un prestigioso riconoscimento per l’innovazione italiana: Francesco Paolo Russo, fondatore e CEO di To Be Srl, è stato premiato con il Premio America Innovazione dalla Fondazione Italia USA. La cerimonia si è svolta nell’Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari a Roma.

To Be Srl, PMI innovativa con sede a Latina, è stata premiata per il suo percorso imprenditoriale e tecnologico. Nata con una forte vocazione ICT, l’azienda ha rivoluzionato il settore dell’illuminazione, rendendo ogni punto luce un sensore capace di rilevare presenze, trasmettere dati e abilitare servizi di localizzazione indoor, grazie a tecnologie avanzate come il LiFi e la Visible Light Communication.

Il premio viene conferito ogni anno a 300 startup e PMI italiane che si distinguono per l’ideazione e realizzazione di progetti innovativi e competitivi a livello globale.

“Questo premio – ha dichiarato Francesco Paolo Russo – è una conferma che l’innovazione parte dalle intuizioni coraggiose. Siamo orgogliosi di contribuire a un futuro in cui la luce non si limita a illuminare, ma diventa una piattaforma per abilitare servizi, migliorare la vita delle persone e rendere gli edifici veri hub di intelligenza”.