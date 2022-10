Top Volley, ci si allena in vista del big match con il Padova

Sono tornati sui campi di allenamento i ragazzi di Coach Soli, dopo la bella vittoria casalinga rimediata contro Taranto è già tempo di tornare in campo. Domenica alle ore 20.30 al Palasport di Cisterna, è di scena il big match tra le sorprese di questa prima parte di stagione, la Top Volley Cisterna ed il Pallavolo Padova. Entrambe le compagini arrivano con un attivo di 2 vittorie. Bottino pieno per i laziali che hanno superato con un rotondo 3-0 prima Milano e poi Taranto. Due successi per 3-2 contro Modena e a Civitanova per gli ospiti. Due punti di differenza in classifica, che per i pontini valgono il primo posto a punteggio pieno in compagnia della corazzata Perugia. Due partite in cui il nuovo libero Damiano Catania ha potuto esprimere le sue doti difensive facendo innamorare i tifosi del Palasport di Cisterna.

Queste le parole del nuovo libero della squadra pontina: “Abbiamo fatto una gran bella partita, qui in casa, la prima, c’era sicuramente il fattore campo dalla nostra. Felice di vedere per me il pubblico di Cisterna, che ha risposto presente e insieme ci siamo tolti la soddisfazione di portarci a casa questi tre punti. Ci fa piacere stare in testa alla classifica, il campionato è appena iniziato e speriamo di continuare a far bene e fare punti, perché la stagione è appena iniziata e il nostro obiettivo è raggiungere la salvezza il prima possibile. Con la Pallavolo Padova sarà una sfida interessante perché entrambe veniamo da due vittore. Padova ha fatto delle gran prestazioni, l’ultima in casa della Lube, sicuramente ci sarà da divertirsi, dalla nostra ci sarà sempre il fattore campo. Un match importante, un altro scontro salvezza, proveremo a mettercela tutta, il campo parlerà per noi. Stiamo ingranando tutto ciò che abbiamo messo nella preparazione, sono quasi tre mesi che lavoriamo giorno dopo giorno e chiaramente alla lunga il feeling viene a migliorarsi e anche lì il tempo darà i suoi frutti. Con Fabio Soli si lavora tanto, sono in sintonia, mi piace molto la sua pallavolo e penso che, come piace a me, piace a tutta la squadra”.