La Top volley Cisterna torna da Monza con l’ennesima sconfitta (3-1). In questo match, la Top ha lottato molto più del solito: 14 muri punto e sette battute vincenti ma allo stesso tempo i soliti tanti errori (24 solo quelli dalla linea dei nove metri) hanno gravato sul risultato finale. Con 19 punti (45% in attacco) Sabbi è stato il miglior realizzatore del match insieme a Dzavoronok (19 punti, 43%): l’opposto di Zagarolo ha piazzato anche cinque muri punto proprio come Szwarc mentre Cavuto ha piazzato tre battute vincenti personali sulle sette di squadra.

“Stiamo cercando questa benedetta vittoria, in questo match abbiamo cercato di giocare alla pari con Monza ma poi sono arrivati i soliti errori e le nostre mancanze, per questo abbiamo perso- ha dichiarato Giulio Sabbi a fine match- L’atteggiamento giusto era fondamentale, veniamo da alcune partite in cui siamo mancati: cerchiamo questa vittoria perché così diventa deprimente, ci alleniamo duramente ma non riusciamo a mettere in campo quello che facciamo in allenamento”.

Senza il palleggiatore Seganov, assente per rispondere alla convocazione della Bulgaria impegnata nelle qualificazioni all’Europeo (idem per Lagumdzja di Monza) e con Tillie ancora a mezzo servizio dopo il problema alla caviglia, il coach Boban Kovac schiera la sua Top volley con Sottile in palleggio in diagonale con Sabbi, laterali Randazzo e Cavuto, al centro Krick e Szwarc con Cavaccini libero, dall’altra parte della rete coach Massimo Eccheli risponde con Orduna in regia opposto a Davyskiba, di banda Dzavoronok e Lanza, al centro Holt e Beretta con Federici libero. La Top volley perde il primo parziale 25-22 cedendo a Monza un set combattuto e giocato a elastico con la formazione pontina in imbarazzo in ricezione (26% di perfetta) e fallosa come al solito con sei errori dalla linea dei nove metri nel primo parziale. La Top mette di nuovo in equilibrio il match vincendo il secondo parziale 23-25 nonostante i sette errori (a cui si aggiungono i sei del primo set) e una ricezione non entusiasmante: Sabbi con 7 punti e il 71% in attacco è stato il trascinatore seguito da Cavuto (5 punti e 57%) mentre i brianzoli hanno sbagliato più del solito dalla linea del servizio e sono stati meno incisivi. Avvio equilibrato (6-6) poi Cisterna conquista il primo vantaggio del match e la sfida va avanti con i pontini sempre con il naso avanti (9-12, e 11-13 e 12-15). La Top va avanti anche di cinque lunghezze poi sul 12-16 Monza chiama il time-out e al ritorno in campo Krick sbaglia il servizio così i padroni di casa iniziano una mini rimonta che li porta a impattare sul 21-21 ma Cisterna è attaccata alla partita e sul 22-22, con i cinque punti di vantaggio sperperati, coach Boban Kovac toglie Cavuto e Randazzo per inserire in ricezione Tillie e Rondoni e successivamente la panchina di Cisterna chiama il time-out. Si torna in campo e Dzavoronok sbaglia il servizio (22-23) imitato da Krick che spara fuori la sua flot (23-23): Cavuto si guadagna il set point con un mani-out da posto quattro e sull’azione successiva il muro di Sabbi su Lanza regala il set ai pontini. La Top volley combatte per 30 minuti ma non riesce ad arginare Monza (25-23), soliti errori per il Cisterna. Il parziale s’infiamma con il punto del 13-13 che arriva dopo uno scambio lunghissimo, Sabbi forza molto dalla linea dei nove metri poi si susseguono attacchi e difese da entrambe le parti: chiude Randazzo con una traiettoria imprendibile, poi alla ripresa Sabbi sbaglia il servizio e Holt regala a Monza il 15-13. Si gioca punto a punto poi dal 20-20 Monza riesce a crescere trascinata da Dzavoronok (23-21), Krick ricuce con il primo tempo (23-22) ma Davyskiba vince la contesa a rete (24-22) poi batte out (24-23). Il set lo chiude Lanza con una palla diagonale (lenta) che si perde al vertice delle linee di fondo al campo. Sotto 2-1 il quarto set si apre con l’ace di Lanza che porta subito Monza avanti, i brianzoli si conquistano il set (25-22) vincendo la partita.